İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler maçı olaylı başladı
Spor

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler maçı olaylı başladı

MKE Ankaragücü'nün Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştığı maç olaylı başladı.

İHA10 Mayıs 2025 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler maçı olaylı başladı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması olaylı başladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler ağırlıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan maç tribün olaylarıyla başladı. Müsabakanın ilk düdüğü başlamadan önce maraton ve kale arkası tribünlerinden Amed ekibinin oyuncularına yabancı maddeler atıldı. Çıkan olaylar sebebiyle müsabaka 2 dakika geç başlatıldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında ise Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı köşe vuruşunda taraftarlar, korner diğerinin olduğu bölgeye su şişesi attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.