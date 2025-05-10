MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler maçı olaylı başladı

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması olaylı başladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler ağırlıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan maç tribün olaylarıyla başladı. Müsabakanın ilk düdüğü başlamadan önce maraton ve kale arkası tribünlerinden Amed ekibinin oyuncularına yabancı maddeler atıldı. Çıkan olaylar sebebiyle müsabaka 2 dakika geç başlatıldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında ise Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı köşe vuruşunda taraftarlar, korner diğerinin olduğu bölgeye su şişesi attı.