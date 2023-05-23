MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Hakem camiası içinde derin bir yapılanma var

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve teknik direktör Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Medipol Başakşehir ile 25 Mayıs Perşembe günü sahalarında yapacakları maç öncesi Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul temsilcisine karşı ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettiklerini anımsatan Koca, "MKE Ankaragücü camiası kupa maçlarına farklı hazırlanıyor. Bu anlamda ligde istediğimiz düzeyde değiliz ama kupada hala iddialıyız. Çok önemli bir maç, camiamız bunun bilincinde. 24 yıl sonra kupada yarı finaldeyiz. Tur atlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnanıyoruz ki iyi bir oyun ve iyi bir sonuçla stattan ayrılmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçından önce hakemlerle ilgili basın toplantısı yaptığını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Yaşanılan sıkıntılarla ilgili Merkez Hakem Kurulu ve federasyon yetkililerini uyardım. Özelikle maçı yöneten hakemle ilgili dikkatlerini çekmek istedim. Bu bir oyun. Kimsenin hakkının yenmemesi lazım. İnsan ve beşer olmamız gereği herkesin hata yapma şansı var. Hatanın ötesinde yapılan şeyin kasıt ve yanlış olduğu düşüncesindeyim. Pazar günü hakem Mete Kalkavan'ın MKE Ankaragücü'ne yanlış yaptığı ve kastının olduğu 90 dakikanın sonunda tescillenmiş oldu. Uyarılarımıza rağmen bunun devam ediyor olmasının başka bir boyuta taşındığını görüyoruz."



"Biz de dikkate almayız"

Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün haklı taleplerini dikkate almayan ve adil olmayan kurumları kendilerinin de dikkate almayacağını vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziranda genel kurul yapacağına dikkati çeken Koca, "TFF seçimleri var. Federasyon yetkilileri bu kadroyla gelecekse hiç karşımıza gelmesin. En yakın destekleyicilerinden biri olarak söylüyorum." dedi.

"Özellikle hakem camiası içinde derin bir yapılanma var." ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:



"Orada maalesef derin bir yapılanma var. Bu böyle biliniyor. Mağdur hangi kulüp tepki gösterirse göstersin dikkate alınmıyor. Bizi dikkate almayanları biz de dikkate almayacağız. Bedeli ne olursa olsun, nereye giderse gitsin. Adalet istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Maalesef futbolun bu hale gelmesinin sebebinin önemli bir kısmını hakem hataları oluşturuyor. Ben burada artık beşeri bir hatadan bahsetmiyorum, kasıttan bahsediyorum. Bize kastedene biz de kastederiz."



- Tolunay Kafkas: "Finale çıkmak istiyoruz"



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise sarı-lacivertli ekibin belli bir oyun anlayışının bulunduğuna dikkati çekerek, "Yüksek tempoda, daha fazla pres yaparak maçı lehimize çevirmek istiyoruz. Finale çıkan tarafın MKE Ankaragücü olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.



Medipol Başakşehir'in oyuncu kalitesinin yüksek olduğunu belirten Kafkas, "Çok iyi oyuncuları var. Başlarında iyi bir hoca var. Seyirci ve saha avantajımızı kullanacağız. Umarım Allah bizi mahcup etmez. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ligde bir nebze olsun rahatladık ama tehlike geçmedi. Kupada elimizde bir fırsat var. Zor bir takıma karşı iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

