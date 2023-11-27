MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Beşiktaş taraftarına davet

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçta siyah-beyazlı taraftarları stada davet etti.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, futbolu güzelleştiren en büyük etkenin taraftar olduğunu belirtti.

Gerek milli maçlarda gerekse Türkiye'nin karşılaştığı tüm olumsuzluklarda tek yürek olan futbolseverlerin, tarihe ve dünyaya her zaman birliktelik mesajı verdiğini vurgulayan Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu birliktelik, deplasman yasaklarının artık tekrarlanmamak üzere son bulması gerektiğinin en büyük göstergesidir. Bu sezon daha önce yasak uygulanan bazı müsabakalarda deplasman yasaklarının kalkmasını, ülke futbolumuzun gelişimi adına sevindirici buluyorum. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, 3 Aralık'ta Ankara'da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz. Taraftarların takımlarına olan coşkulu ve tutkulu bağlılığını sonuna kadar göstereceği müsabakanın, ülke futbolunda deplasman yasaklarının artık yaşanmaması açısından da bir milat olacağına inanıyorum."