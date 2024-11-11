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Spor

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat'tan Faruk Koca açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, kulübün eski başkanı Faruk Koca'nın 3 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Fırat, 'Geldiğimiz noktada yargının verdiği cezayı iyi niyetle okumak mümkün değildir.' ifadelerine yer verdi.

DHA11 Kasım 2024 Pazartesi 23:51 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat'tan Faruk Koca açıklaması
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MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, kulübün eski başkanı Faruk Koca'nın 3 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Fırat, "Ankaragücü camiası olarak her zaman hukukun üstünlüğüne ve temiz futbolun önemine inandık. Ancak geldiğimiz noktada yargının verdiği cezayı iyi niyetle okumak mümkün değildir. Ortada yüz kızartıcı bir suç olmadığı halde, vakanın niteliğinden bağımsız, üretilen köpüklü bir algının tesiri altında kalındığı açıktır" dedi.

Konuyla ilgili olarak MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ankaragücü camiası olarak her zaman hukukun üstünlüğüne ve temiz futbolun önemine inandık. Gerek kulüp gerekse camia olarak her zaman bu anlayışımızı muhafaza ettik. Bugün olduğu gibi daha önceki yönetimlerimizde hep bu şuurla hareket etti.

Kulübümüzün 3 yıl başkanlığını yapan, Türk futboluna maddi ve manevi birçok katkılar sunmuş Sayın Faruk Koca başkanımız, bu anlamda kulübümüzün örnek şahsiyetlerindendir.

Kamuoyunun hatırlayacağı üzere hakem kararları ve tahriklerinin neredeyse her hafta tartışıldığı, taraftarların sinir uçları ile oynandığı bir ortamda, önceki dönem kulüp başkanımız Sayın Faruk Koca verdiği fevri tepki sonrası sorumlu davranarak amasız, gerekçesiz kulüp başkanlığımızdan istifa etmişti.

Oluşturulan kamuoyunun tek taraflı hedefi haline getirilmiş, yine de sağduyulu bir tavır sergilemişti.

Geçen süre zarfında Sayın Faruk Koca başkanımız her türlü sosyal ve hukuki yaptırıma aynı sağduyu ile mukabele etti. Ancak geldiğimiz noktada yargının verdiği cezayı iyi niyetle okumak mümkün değildir. Ortada yüz kızartıcı bir suç olmadığı halde, vakanın niteliğinden bağımsız, üretilen köpüklü bir algının tesiri altında kalındığı açıktır.

Hukuka olan saygımız, sorumlu ve sağduyulu tavrımızdan dolayı Ankaragücü ve Faruk Koca'yı yalnız zannedenler bu pervasızlıklarının ne bu dünyada ne de maşeri vicdanda hesabını veremezler.

Bu vesileyle bir kez daha Ankaragücü yönetimi ve camiası olarak efsane başkanımız Sayın Faruk Koca'nın sonuna kadar yanında olduğumuzu vurguluyoruz.

Ankaragücü için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu uğurda çekilecek tüm cefada bizler için onurdur. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancımızı korumak istiyoruz."

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