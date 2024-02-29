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Spor

MKE Ankaragücü duyurdu! Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gidilecek

Ankaragücü, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde tribünlere yönelik hareketi sebebiyle TFF'ye başvuruda bulunulacağını açıkladı. İşte detaylar...

29 Şubat 2024 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü duyurdu! Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gidilecek
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Ankaragücü, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde tribünlere yönelik hareketi sebebiyle TFF'ye başvuruda bulunulacağını açıkladı.

İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama;

"27.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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