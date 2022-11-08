MKE Ankaragücü evinde 6 golle turladı

Türkiye Kupası 4. tur tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta MKE Ankaragücü, sahasında Amedspor ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 6-2 kazanarak kupada bir üst tura çıktı.

Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 7 ve 45+2. dakikalarda Jese, 9. dakikada Sinan Osmanoğlu, 28 ve 74. dakikalarda Ghayas Zahid ve 46. dakikada Anastasios Chatzigiovannis kaydetti. Amedspor'un golleri ise 85. dakikada Sinan Osmanoğlu (K.K.), 89. dakikada Taner Gümüş'ten geldi.

Kupada 5. tur kura çekimi 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xx, Gökhan Memişoğlu xx, Emir Eray Eyisoy xx, Veli Karakaya xx

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü xx (Nurullah Aslan dk. 46 xx), Oğuz Ceylan xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Sinan Osmanoğlu xx, Fıratcan Üzüm xx, Diack xx, Ariyibi xx, Zahid xxx, Rodrigues xx (Şahverdi Çetin dk. 57 xx) Chatzigiovanis xx (Alperen Babacan dk. 57 xx), Ruiz xxx (Macheda dk. 57 xx)

AMED SPORTİF: Bekir Sevgi xx, Muhammet Raşit Yöndem xx, Emre Can Coşkun xx, Gökhan Köseoğlu xx, Oğuz Çetinkaya xx, Eren Mızrak xx (Kerem Çağatay dk. 71 x), Muhammet Hüseyin Seyhan xx (Alişan Erat dk. 64 x), Emrullah Ertuş xx (Halit Çokyaşar dk. 53 xx), Ercan Çapar xx (Nesim Bekmez dk.53 xx), Taner Gümüş xx, Tayyib Kanarya xx (Okan Deniz dk. 71 x)

GOLLER: Ruiz (dk.7 ve dk.45+2), Sinan Osmanoğlu (dk. 9), Zahid (dk.28 ve dk.74), Chatzigiovanis (dk. 46) (Ankaragücü), Sinan Osmanoğlu (dk. 85 k.k.), Tamer Gümüş (dk. 89) (Amed Sportif)

SARI KART: Emre Can Çoşkun (Amed Sportif)