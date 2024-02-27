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Spor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

IHA27 Şubat 2024 Salı 12:59 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasında VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Candaş Elbil görev yapacak.

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