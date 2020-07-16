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Spor

MKE Ankaragücü, Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues Galatasaray maçı öncesinde takım arkadaşına saldırmasıyla kadrodan çıkarılmıştı. Gerson Rodrigues'in sözleşmesi Ankaragücü tarafından feshedildi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 22:34 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 22:34
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MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gerson Rodrigues'in, 32. haftadaki Galatasaray maçı öncesinde tartıştığı takım arkadaşı Ante Kulusic'e saldırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir." 

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