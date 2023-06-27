MKE Ankaragücü, iki futbolcusu ile yeniden anlaştı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağlandığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde, Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou ile yeniden anlaştı.

Ankara temsilcisinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda forma giyen Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou, 2023-2024 sezonunda da formamızı giymeye devam edecekler. Takımımıza katıldıkları günden bu yana sahadaki mücadeleleri ve enerjileriyle ön plana çıkan futbolcularımıza, MKE Ankaragücü forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.