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Spor

MKE Ankaragücü-İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Oyuncu yerde hareketsiz kaldı...

MKE Ankaragücü-İstanbulspor maçında Emir Kaan Gültekin ciddi bir sakatlık geçirdi. Sakatlık esnasında iki takım oyuncuları büyük bir endişe yaşadı.

2 Mart 2024 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü-İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Oyuncu yerde hareketsiz kaldı...
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele 0-0 devam ederken karşılaşmanın 38. dakikasında korku dolu anlar yaşandı.

BÜYÜK ENDİŞE YAŞADILAR

38. dakikada İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin savunma arkasına sarktı. Bu esnada MKE Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir kalesinden çıkıp rakibine sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Ertaç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken iki futbolcu da yerde hareketsiz şekilde kalınca korku dolu anlar yaşandı. Emir Kaan, oyuna devam edemedi ve yerini Pedrinho'ya bıraktı. İki futbolcu da sedye ile kenara geldi ve oyun yeniden hareketlendi.

DEVRE BİTMEDEN GOL GELDİ

Oyunun yeniden başlamasının ardından İstanbulspor, Loshaj'ın 45+8. dakikasında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı, sarı-siyahlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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