MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından maç sonunda saldırıya uğradı. Yaşanan olaylar sonrasında Faruk Koca görevinden istifa etti.

ÖZÜR DİLEDİ!



Kamuoyundan Meler'e ise büyük destek gelirken saldırıyı gerçekleştiren Koca, özür mesajı yayınladı.

Faruk Koca mesajında, "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum.

Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir.

Spor sahaları centilmen müsabakanın mekânı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fairplaye gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir.

MKE Ankaragücü Başkanlığına geldiğim günden bugüne her zaman bu yönde yapıcı inisiyatifler almış biri olarak, tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.