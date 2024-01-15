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Spor

MKE Ankaragücü kupada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yarın oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü kupada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak maç, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda ise TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1'le geçti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara'da karşılaşan iki takım, sahadan 1-1 berabere ayrılmışlardı.

Söz konusu maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası ligde beş maç ceza alan MKE Ankaragücü, iki karşılaşmanın ardından kupada taraftarıyla bir araya gelecek. Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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