MKE Ankaragücü, kupada finali istiyor: Sadece 1 galibiyet kaldı

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadıklarını ve 0-0'ın rövanşında turu İstanbul'da geçeceklerine inandığını söyledi.

Hüseyin Aytekin, yaptığı açıklamada, özellikle karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, "Oyun üstünlüğünün tamamen bizde olduğu bir karşılaşmaydı. Rövanşa çok avantajlı bir skorla gidebilirdik fakat bunu başaramadık. Geçen sene yarı finalde elendiğimiz Türkiye Kupası'nda, bu sezon finalde olmak istiyoruz. İstanbul'a mutlak kazanmak için gideceğiz. Henüz kaybedilen bir şey yok. Final için sadece 1 galibiyet kaldı. Taraftarlarımız asla inançlarını kaybetmesinler." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçında Eryaman Stadı'nın tamamını dolduran MKE Ankaragücü taraftarına da desteği için teşekkür eden Aytekin, taraftara final hediye edeceklerine inandığını vurguladı.

"MORUTAN ORTALAMA 7-8 AY YOK"



Hüseyin Aytekin, karşılaşmada sağ aşil tendonu kopan Rumen futbolcuları Olimpiu Morutan'ın ortalama 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Morutan'ın çok sevilen bir isim olduğunun altını çizen Aytekin, "Olimpiu Morutan takımımız için çok değerli bir oyuncu. Aynı zamanda örnek bir profesyonel. Çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. En kısa sürede operasyon geçirecek. Ortalama 7-8 aylık bir dönem futboldan uzak kalacak. Ama daha güçlü döneceğinden eminim." dedi.

RİZE'DE HEDEF GALİBİYET



Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Kupa maçını geride bıraktıklarını ve şimdilik lige odaklandıklarını vurgulayan Aytekin, "Şimdi önümüzde Çaykur Rizespor karşılaşması var. Onlar da ligde hedefi olan bir kulüp. Ligin mesafesi artık çok kısaldı. Oradan da galibiyetle ayrılıp ligin alt bölgesinden uzaklaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.