MKE Ankaragücü maçtan 4-1'lik hüsranla ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük, 4-1'lik skorla kazandı. Andrea Pirlo'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Salih Dursun, 9 ve 48. dakikada Fabio Borini ve 83. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne kaydetti. Konuk ekip MKE Ankaragücü'nün tek golü 53. dakikada Rayyan Baniya'dan (Kendi kalesine) geldi.

Bu sonuçla birlikte ligin 2. haftasını bay geçen Fatih Karagümrük, 3 maçta 3 puana ulaştı. 3. haftayı bay geçen Ankaragücü'nün ise 3 maç sonunda 1 puanı bulunuyor.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor deplasmanına gidecek. MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Viviano yumruklayarak uzaklaştırmak isterken, altıpasta takım arkadaşından dönen topu Salih Dursun kaleye gönderdi. VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay, gol kararını verdi: 1-0

9. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Caner Erkin, ilk goldeki noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, ön direkte Borini'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

41. dakikada Oğuz Ceylan, Caner Erkin'in uzaklaştıramadığı topu alarak sağdan çizgiye indi ve ceza sahası içinde dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Viviano gole izin vermedi.

İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Colley'in içeri çevirdiği topu Borini arka direkte ağlara gönderdi: 3-0

53. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü geldi. Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasını uzaklaştırmak isteyen Baniya'nın ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

73. dakikada Chatzigiovanis'in sağdan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Ozdoev uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kalesine gönderdi, Viviano son anda topu kornere çeldi.

76. dakikada sağdan gönderilen uzun topla arka direkte buluşan Macheda, aut çizgisine yakın bir noktadan dar açısına rağmen şutunu çekti, Viviano bacaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

82. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Levent Mercan'ın ceza sahası önünden şutunda ceza alanında Sinan Osmanoğlu'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun (Dk. 81 Efecan Mızrakcı), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Colley (Dk. 68 Ahmed Musa), Jimmy Durmaz (Dk. 81 Levent Mercan), Borini (Dk. 68 Kerim Frei), Diagne (Dk. 85 Colin Kazım-Richards)

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü, Marlon, Mujakic, Sinan Osmanoğlu, Oğuz Ceylan, Rodrigues (Dk. 46 Abdullah Durak), Moreira (Dk. 46 Diack), Zahid (Dk. 46 Chatzigiovannis), Jese (Dk. 64 Kaan Güneren), Beridze (Dk. 74 Ariyibi), Macheda

GOLLER: Dk. 3 Salih Dursun, Dk. 9 ve Dk. 48 Borini, Dk. 83 Diagne (P) (Fatih Karagümrük) - Dk. 53 Baniya (k.k.) (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Ahmed Musa, Shukurov (Fatih Karagümrük) - Rodrigues, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)