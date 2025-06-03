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Spor

MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladı

Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yola devam kararı aldı.

AA3 Haziran 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladı
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Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır. Bu karar, sadece teknik tercih değil; Ankaragücü'nün özüne, mücadelesine ve vefaya inancının göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra Trendyol 1. Lig'deki son 3 maçını kazanmasına rağmen küme düştü.

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