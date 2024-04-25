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Spor

MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ın doğum gününü kutladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sakatlığı nedeniyle 7-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Olimpiu Morutan'ın doğum gününü kutladı.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 21:58 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ın doğum gününü kutladı
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MKE Ankaragücü Kulübü, aşil tendonu koptuğu için 7-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın doğum gününü kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyasında paylaşılan videoda; teknik direktör Emre Belözoğlu, futbolcular Anastasios Chatzigiovanis, Federica Macheda, Riccardo Saponara, Riad Bajic, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Uros Radakovic, Ertaç Özbir, Kazımcan Karataş, Atakan Çankaya, Ali Sowe, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu ile teknik heyet ve personel Morutan'ın hem doğum gününü kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emre Belözoğlu, İtalyanca verdiği mesajda "Moru, iyi ki doğdun kardeşim. Seni çok seviyorum. Sen muhteşem bir insansın ve harika bir futbolcusun. Seni sevgiyle kucaklıyorum, dönüşün muhteşem olsun." ifadelerini kullandı.

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