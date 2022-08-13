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Spor

MKE Ankaragücü, Olympiakos'tan Pepe Rodrigues'i transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Olympiakos'ta forma giyen Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı.

IHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in başkent temsilcisi Ankaragücü Pepe Rodrigues'i transfer etti.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, Olympiakos'ta forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verdi.

İmza törenine Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı bildirildi.

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