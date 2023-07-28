MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Diego Rossi'yi çok isterim

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, transfer açıklamasında bulundu.

Kafkas, Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin istediği bir transfer olduğunu söyledi. Tolunay Kafkas, "Fırsat transferi olarak Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi çok isterim." sözlerini kullandı.

İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor.

DIEGO ROSSİ KİMDİR?

Penarol altyapısında yetişen Diego Rossi, Los Angeles FC kariyerinin ardından 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediy