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Spor

MKE Ankaragücü transferde vites arttırdı! Listede tam 8 isim var

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen başkent ekibi MKE Ankaragücü'nün listesinde Süper Lig'den 8 isim var.

Sabah17 Ocak 2024 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü transferde vites arttırdı! Listede tam 8 isim var
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Trendyol Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Ankaragücü, transfere hız verdi.

LİSTE ÇOK KALABALIK

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 2 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertlilerin transfer listesi oldukça kabarık. Özellikle orta saha, kanat ve hücum hattını güçlendirmek isteyen başkent ekibinin transfer listesinde olduğu öğrenilen isimler belli oldu.

TAM 8 FUTBOLCU LİSTEDE

Bu isimler arasında; Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Başakşehir'den Serdar Gürler, Phillip Keny, Ömer Ali Şahiner, Daniel Aleksic, Sevilla'dan Adnan Januzaj ve Gaziantep FK'den Ertuğrul Ersoy'un olduğu öğrenildi.

Ankaragücü yönetiminin bu isimler için tüm şartlarını zorladığı öğrenildi.

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