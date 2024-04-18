İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5518
  • EURO
    34,8273
  • ALTIN
    2487.21
  • BIST100
    9544.66
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MKE Ankaragücü, yarın Beşiktaş deplasmanında
Spor

MKE Ankaragücü, yarın Beşiktaş deplasmanında

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, yarın Beşiktaş deplasmanında
ABONE OL

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek çıkışını sürdüren başkent ekibi, sezonun 33. haftası öncesi 8 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 37 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

Sahasında Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve kötü gidişatın ardından teknik direktör Fernando Santos'la yollarını ayıran Beşiktaş ise 14 galibiyet ve 6 beraberlik sonucunda elde ettiği 48 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, son maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, sakatlığı süren Alper Uludağ haricinde ise eksik oyuncu bulunmuyor.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN 13 YILLIK HASRETİ

Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, zor zamanlar yaşayan rakibi karşısında deplasmanda galip gelerek Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.