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Spor

MKE Ankaragücü'nde 5. Mustafa Kaplan dönemi

Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü teknik direktör Mesut Bakkal'ın yerine Mustafa Kaplan getirdi.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde 5. Mustafa Kaplan dönemi
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Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevinden ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Mustafa Kaplan getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bakkal ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Görevde sadece 4 maç kalan ve 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik gören Bakkal'ın yerine MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan oturdu.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken 39 puanla düşme hattında 18. sırada yer alıyor.

MUSTAFA KAPLAN 5. KEZ GÖREVDE

Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımda 5. kez teknik direktörlük görevine getirildi.

MKE Ankaragücü'nü 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında belli dönemlerde çalıştıran Kaplan'ın, 5 yılı aşkın bir sonra yeniden sarı-lacivertli takımla yolları kesişti.

Mustafa Kaplan son olarak 2023-2024 sezonunda Adanaspor'u çalıştırmıştı.

BU SEZON 6. TEKNİK ADAM

MKE Ankaragücü, bu sezon 6. farklı teknik adamla çalışacak.

Mustafa Kaplan'dan önce sarı-lacivertlilerde bu sezon Kemal Özdeş iki kez olmak üzere Cihat Arslan, Kenan Koçak, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı.

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