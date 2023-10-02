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Spor

MKE Ankaragücü'nde beklenmedik ayrılık! Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde, teknik direktör Tolunay Kafkas dönemi bugün itibarıyla sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli çalıştırıcı ile yollar karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldı. İşte detaylar...

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde beklenmedik ayrılık! Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi 6 ay sürdü.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan sarı-lacivertlilerde, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Kafkas'la yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin başına 23 Mart'ta geçen Tolunay Kafkas, başkent ekibiyle ilk maçına Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan'da Başakşehir karşısında çıktı. Kafkas'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başında bulunduğu 21 maçta MKE Ankaragücü sadece 6 galibiyet alabildi.

Bu 21 maçta sarı-lacivertliler, 6 defa beraberlik ve 9 kez de yenilgi yaşadı.

SÜPER LİG'DE 18 MAÇTA 5 GALİBİYET

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Kafkas döneminde 18 maçta 5 kez kazanabildi.

Sarı-lacivertliler 6 aylık süreçte Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

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