MKE Ankaragücü'nde Federico Macheda, APOEL'e kiralandı

MKE Ankaragücü, İtalyan santrforu Federico Macheda'yı sezon sonuna kadar Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımına kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Federico Macheda'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda APOEL takımıyla anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz Federico Macheda'ya başarılar dileriz." denildi.
Yunan ekibi Panathinaikos'tan sezon başı transfer edilen 31 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayla 13 resmi maçta forma giyerken bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 466 dakika sahada kalan Federico Macheda, 1 gol ile skora etki edebildi.