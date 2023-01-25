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Spor

MKE Ankaragücü'nde Federico Macheda, APOEL'e kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Federico Macheda'yı sezon sanına kadar APOEL'e kiraladığını açıkladı.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Federico Macheda, APOEL'e kiralandı
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MKE Ankaragücü, İtalyan santrforu Federico Macheda'yı sezon sonuna kadar Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Federico Macheda'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda APOEL takımıyla anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz Federico Macheda'ya başarılar dileriz." denildi.

Yunan ekibi Panathinaikos'tan sezon başı transfer edilen 31 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayla 13 resmi maçta forma giyerken bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 466 dakika sahada kalan Federico Macheda, 1 gol ile skora etki edebildi.

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