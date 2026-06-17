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Spor

MKE Ankaragücü'nde hedefi 3 yıl!

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde başkan İlhami Alparslan, en fazla 3 yıl içinde Süper Lig'de olmak istediklerini söyledi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde hedefi 3 yıl!
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, Nesine 2. Lig'de bu sezon şampiyon olmayı "en geç" 3 yıl içinde de Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Alparslan, MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'ndeki basın toplantısında, sarı-lacivertli kulübün mali ve sportif durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu sezonu şampiyon tamamlayacaklarını dile getiren Alparslan, "Biz kendimize hedef koyduk. En fazla üçüncü sezonda MKE Ankaragücü Süper Lig'de. Bu sezon çıkarız, 1. Lig'de belki bir sene dururuz, belki mali planlamalarımız başka türlü gelişir aynı sene çıkarız ama daha sonraki sene kesin çıkarız. Üç yıl içerisinde Ankaragücü Süper Lig'de." ifadelerini kullandı.

Kulübün mali durumuna ilişkin de bilgi veren Alparslan, göreve geldiklerinde yaklaşık 2 milyar liralık borç yüküyle karşılaştıklarını anlattı.

Geçmiş dönemlerden kalan vergi ve SGK yükümlülükleri, futbolcu alacakları, FIFA nezdindeki dosyalar ve hacizlerle mücadele ettiklerini aktaran Alparslan, futbolculara geçmiş dönem maaş ve peşinat alacakları kapsamında 66 milyon 554 bin 23 lira, personel ve teknik ekibe 25 milyon 370 bin lira, futbol takımına 15 milyon 835 bin 925 lira prim ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Alparslan, 176 milyon 777 bin 777 liralık kaynak oluşturduklarını sözlerine ekledi.

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