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Spor

MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi başladı

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'in getirildiği açıklandı.

AA11 Haziran 2024 Salı 15:00 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi başladı
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Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.

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