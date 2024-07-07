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Spor

MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sadece 26 gün sürdü!

Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirilen teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

7 Temmuz 2024 Pazar 13:43 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sadece 26 gün sürdü!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirilen teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirilmesi bekleniyor.

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