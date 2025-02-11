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Spor

MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

AA11 Şubat 2025 Salı 12:03 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sona erdi
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Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü'nü 11 Haziran'dan 7 Temmuz 2024'e kadar çalıştıran Özdeş, 27 Aralık 2024'te yeniden takımın başına getirilmişti. Özdeş'in iki dönemi arasındaki sürede takımın teknik direktörlüğünü Cihat Arslan ve Kenan Koçak da yapmıştı.

Özdeş yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, 23 hafta sonunda topladığı 30 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

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