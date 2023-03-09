MKE Ankaragücü'nde Marlon ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü, sezon başı kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak isteğini kulübümüze ileten profesyonel futbolcumuz Marlon Rodrigues Xavier'in, Brezilya kulüplerinden Cruzeiro'ya, sonraki satışından yüzde 15 pay ödenmesi karşılığı transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.