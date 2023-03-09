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Spor

MKE Ankaragücü'nde Marlon ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier ile yollar ayrıldı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Marlon ile yollar ayrıldı
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MKE Ankaragücü, sezon başı kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak isteğini kulübümüze ileten profesyonel futbolcumuz Marlon Rodrigues Xavier'in, Brezilya kulüplerinden Cruzeiro'ya, sonraki satışından yüzde 15 pay ödenmesi karşılığı transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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