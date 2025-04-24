İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3205
  • EURO
    43,743
  • ALTIN
    4092.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı
Spor

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı

TFF 1. Lig ekiplerinin MKE Ankaragücü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı aldı.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı
ABONE OL

MKE Ankaragücü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı aldı.

MKE Ankaragücü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Yönetim Kurulu tarafından 24.04.2025 tarih ve 205 sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararı gereği, ilk toplantının 17.05.2025 Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi - Şenyuva Kuzey Ankara 9. Etap Keçiören / Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 24.05.2025 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.