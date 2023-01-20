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Spor

MKE Ankaragücü'nde Pepe Rodrigues ayrılığı açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Portekizli oyuncu Pepe Rodrigues ile yılların ayrıldığı açıklandı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 21:49 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Pepe Rodrigues ayrılığı açıklandı
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MKE Ankaragücü, Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Pepe Rodrigues arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Pepe Rodrigues'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü'nün sezon başında Olympiakos'tan kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı.

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