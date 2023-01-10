MKE Ankaragücü'nden Alperen Babacan ve Abdullah Durak'a teşekkür

MKE Ankaragücü, karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirilen Abdullah Durak ve Alperen Babacan'a teşekkür etti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Abdullah Durak arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Takımımızda kaptanlık görevi de yapan Abdullah Durak'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alperen Babacan'a ilişkin kulüp açıklamasında da "Kulübümüz ile Alperen Babacan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. 2021 yılından itibaren formamızı terleten Alperen Babacan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.