İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7764
  • EURO
    20,1719
  • ALTIN
    1130.82
  • BIST100
    4987.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MKE Ankaragücü'nden Alperen Babacan ve Abdullah Durak'a teşekkür
Spor

MKE Ankaragücü'nden Alperen Babacan ve Abdullah Durak'a teşekkür

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedilen Abdullah Durak ve Alperen Babacan için teşekkür mesajı yayınladı.

AA10 Ocak 2023 Salı 19:49 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nden Alperen Babacan ve Abdullah Durak'a teşekkür
ABONE OL

MKE Ankaragücü, karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirilen Abdullah Durak ve Alperen Babacan'a teşekkür etti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Abdullah Durak arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Takımımızda kaptanlık görevi de yapan Abdullah Durak'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alperen Babacan'a ilişkin kulüp açıklamasında da "Kulübümüz ile Alperen Babacan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. 2021 yılından itibaren formamızı terleten Alperen Babacan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.