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Spor

MKE Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı açıklaması

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı açıklaması
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Trendyol Süper Lig'de 3 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, 12 yıl sonra rakibi karşısında galip gelmek istiyor.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Rıza Çalımbay ile iki haftadır çıkışa geçen Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç, Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 12. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'a 4-0 yenildi. Ligin son haftasında zorlu Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönen MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş karşısındaki en son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'la alan başkent temsilcisi, ligde 12 yıldır rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte İstanbul ekibine karşı oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

"Futbolda geçmiş sezon istatistiklerini çok önemsemiyorum"

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve başladığı andan itibaren camia ve kentle çok iyi bir uyum yakaladığını söyledi.

Deplasmanda kazandıkları Gaziantep FK karşılaşmasından sonra, kendi sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçını da kazanmak istediklerini belirten Aytekin, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda geçmiş sezon istatistiklerini çok önemsemiyorum. Pazar günü oynanacak karşılaşma bugünün futbolcularıyla oynanacak. Adil yönetilen bir karşılaşmada sahada doğruları yapan takım kazanacak. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın da Beşiktaş karşılaşmasına büyük ilgisi var. Biletler bitme noktasına geldi. Taraftarımız her iç saha maçımızda biletleri kısa sürede tükettiler. Beşiktaş taraftarının da takımını stadyumda destekleyecek olmasını Türk futbolu açısından önemli buluyorum."

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