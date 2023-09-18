MKE Ankaragücü'nden ilk galibiyet

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Başkent temsilcisi mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Olimpiu Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Renaldo Cephas attı. Sivasspor'un tek golü 18. dakikada Samu Saiz'dan geldi.

Sivasspor'da Clinton N'Jie 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü, ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sivasspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Jie'nin ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Bahadır Han Gündoğdu meşin yuvarlağı dışarı çeldi.

18. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Yunus Emre Konak'ın pasında orta alanda topa sahip olan Saiz, ceza sahası önüne kadar taşıdığı meşin yuvarlağı, düzgün vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0.

27. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Kitsiou'nun içeri kestiği topu Hanousek önünde buldu. Hanousek'in sert şutunda, kaleci Ali Şaşal'ın dokunduğu meşin yuvarlak kornere çıktı.

31. dakikada beraberlik golü geldi. Hanousek'ın sol kanattan içeri açtığı ortaya iyi hareketlenen Morutan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada serbest vuruş kullanan Emrah Başsan'ın içeri kestiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

66. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues, ceza yayı önündeki Tolga Ciğerci ile meşin yuvarlağı buluşturdu. Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

85. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine gelen topa iyi yükselen Yunus Emre Konak'ın kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Gündoğdu meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten dışarı çeldi.

90+6. dakikada Cephas, kendi yarı alanında buluştuğu topu Charisis'ten kurtarıp rakip alana taşıdı. Cephas meşin yuvarlağı, kalecinin beraberlik golü atmak için terk ettiği boş kaleye gönderdi: 1-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Charisis, Manaj (Dk. 71 Barrow), N'Jie, Emrah Başsan (Dk. 72 Burak Kapacak), Saiz, Yunus Emre Konak, Caner Osmanpaşa, Murat Paluli (Dk. 84 Emre Gökay)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Gündoğdu, Hanousek, Bajic, Efkan Bekiroğlu (Dk. 86 Ali Kaan Güneren), Garry Rodrigues (Dk. 76 Cephas), Dokanovic, Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Cem Tuna Türkmen), Kitsiou, Morutan (Dk. 90+4 Alperen Kuyubaşı)

Goller: Dk. 18 Saiz (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 31 Morutan, Dk. 66 Tolga Ciğerci, Dk. 90+6 Cephas (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 59 N'Jie (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Saiz (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 62 Dokanovic, Dk. 74 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)