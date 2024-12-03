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Spor

MKE Ankaragücü'nden kadro dışı kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Riccardo Saponara'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

AA3 Aralık 2024 Salı 14:19 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nden kadro dışı kararı
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Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde İtalyan futbolcu Riccardo Saponara, kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda, futbolcularımızdan Riccardo Saponara, mevcut form durumunun yetersizliği ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kendisine özel hazırlanacak programla antrenmanlarına takımdan ayrı olarak devam edecektir." denildi.

MKE Ankaragücü'ne geçen sezon devre arasında transfer olan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 19 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

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