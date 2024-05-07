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Spor

MKE Ankaragücü'nden tepki! ''Başka hakem mi kalmadı''

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, VAR atamasına tepki gösterdi.

7 Mayıs 2024 Salı 16:37 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nden tepki! ''Başka hakem mi kalmadı''
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MKE Ankaragücü Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu'nun VAR atamasını eleştirdi.

Başkent ekibi, Beşiktaş ile oynadıkları ilk maçta AVAR olarak görev alan Onur Özütoprak'ın VAR olarak atanmasını eleştirdi.

İşte MKE Ankaragücü'nün açıklaması:

"Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında tartışmalı gol iptaline karar veren VAR hakem heyetinde bulunan Onur Özütoprak'ın, Türkiye'de başka hakem kalmamış gibi yarı final ikinci maçında VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.

Telafisi olmayacak bu kritik mücadelede daha önceki karşılaşmalarımızda yaşanan hakem hatalarının yaşanmayacağına inanmak istiyoruz."

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