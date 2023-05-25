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Spor

MKE Ankaragücü'ne 2 kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'ne oyuncuularından kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Taylan Antalyalı ve Pedrinho'nun sakatlandığını açıkladı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'ne 2 kötü haber
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Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'ne iki kötü haber geldi. Başakşehir ile oynanan yarı final maçı öncesi yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı ve Pedrinho'nun sakatlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı diz dış yan bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle, Pedrinho ise sağ ayak bileğinde burkulmaya dayalı oluşan sakatlık nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşması maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Ankaragücü, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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