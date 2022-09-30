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Spor

MKE Ankaragücü'nün konuğu, Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşılaşacak.

AA30 Eylül 2022 Cuma 12:17 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nün konuğu, Medipol Başakşehir
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Altı maçta kalesinde gol görmeyen turuncu-lacivertli ekip haftaya 14 puanla giriyor.

Bir galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan MKE Ankaragücü ise 4 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir bu mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

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