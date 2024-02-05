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Spor

MKE Ankaragücü'nün kupada rakibi Erzincanspor

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u konuk edecek.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nün kupada rakibi Erzincanspor
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 17.30'da başlayacak.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1 ve 5. turda ise Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçti.

Organizasyonun sürpriz takımlarından Anagold 24 Erzincanspor ise 5. turda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Yukatel Adana Demirspor'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

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