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Spor

MKE Ankaragücü'nün kupada rakibi Fenerbahçe

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali mücadelesinde yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nün kupada rakibi Fenerbahçe
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım tur atlayacak ve yarı finalde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında galip gelemeyen MKE Ankaragücü, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı son karşılaşmasında Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenildi.

Göreve devam etme kararı alan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kupada Fenerbahçe'yi eleyerek çıkış yapmak isteyen başkent temsilcisi, sırasıyla Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor ve Anagold 24Erzincanspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, geçen yıl yarı final oynadığı Türkiye Kupası'nda 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Ayrıca iki takım arasındaki son 6 resmi maç ise Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

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