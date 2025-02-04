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Spor

MKE Ankaragücü'nün kupadaki konuğu Çaykur Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor2u konuk edecek.

AA4 Şubat 2025 Salı 10:21 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nün kupadaki konuğu Çaykur Rizespor
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Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci karşılaşmasında yarın deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, bir puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Çaykur Rizespor ise puansız iki takımdan biri olarak grupta 5. sırada bulunuyor.

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