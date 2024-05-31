İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2182
  • EURO
    34,9727
  • ALTIN
    2426.18
  • BIST100
    10653.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

MKS gözünü şampiyonluğa dikti

Şampiyonluk mücadelesi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), Sigortam Net karşısında seride 2-1 öne geçerek, şampiyonluğa göz dikti

IHA31 Mayıs 2024 Cuma 10:25 - Güncelleme:
MKS gözünü şampiyonluğa dikti
ABONE OL

MSK, sahasında yapacağı karşılaşmada rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Şampiyonluk için Play-off'ta mücadele eden Mersin temsilcisi, çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde ise Gaziantep Basketbol'u geçerek finale yükseldi. Play-off finalinin ilk maçında Sigortam Net ile deplasmanda karşılaşan MSK, mücadeleyi 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan MSK, serinin ikinci maçında ise rakibi karşısında 104-85'lik skorla mağlup oldu. Seride durum 1-1'e taşınırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında ağırladığı Sigortam Net'i bu sefer taraftarının da desteğiyle 85-64 yenmeyi başardı. Seride 2-1 öne geçen MSK, sahasında 1 Haziran'da yapacağı karşılaşmada Sigortam Net'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Bu arada 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride durumun 2-2 olması halinde 5. maç İstanbul'da oynanacak.

"ŞAMPİYONLUĞA SADECE BİR GALİBİYET UZAKTAYIZ"

MSK Başantrenörü Can Sevim, İstanbul'daki ikinci maçta aldıkları mağlubiyet sonrası kendi sahalarında iyi bir savunma yapmaya ve maçı kazanmaya odaklandıklarını belirterek, "Oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum, inanılmaz savunma yaptılar ve hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Şimdi şampiyonluğa sadece bir galibiyet uzaktayız. Cumartesi günü bunu başarıp bu muhteşem Mersin halkıyla, taraftarımızla beraber şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz. Umarım bunu da başaracağız" dedi.

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • şampiyonluk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.