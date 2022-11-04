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Spor

MLO Strongman finalleri Alanya'da düzenlenecek

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi'nin Alanya'da yapılacak dünya finalleri Kleopatra Plajı ve İskele Şelale Meydanı'nda gerçekleşecek.

IHA4 Kasım 2022 Cuma 15:28 - Güncelleme:
MLO Strongman finalleri Alanya'da düzenlenecek
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Dünyanın en güçlü sporcuları bu yılın şampiyonunun belirleneceği yarışlar için Alanya'ya geldi. Geçen yıl Türkiye'den katılan Fatih Karaca ve Bora Güner de yarışçılar arasında yer alacak ve Türkiye'yi temsil edecekler. Bunun yanı sıra Hollanda'dan Kelvin De Ruiter, Letonya'dan Ivars Smaukstelis, Dainis Zageris,Polonya'dan Sebastian Kurek, İspanya'dan Roberto Rodriquez, Estonya'dan Ervin Toots, Birleşik Krallık'tan Kane Francis, Finlandiya'dan Mika Törrö, Macaristan'ndan Peter Juhasz, Belçika'dan Evans Nana'da Alanya da güçlerini sergileyecekler.

Yarışmanın ilk günü 5 Kasım Cumartesi günü Kleopatra Plajında saat 13.00'da başlayacak. İlk gün dünyanın en güçlü sporcuları mermer bloklarının ardında kayaları kaldıracak. İkinci gün etkinlikleri Şelale meydanında saat 12.00'da başlayacak. İkinci gün yarışlarında ise tır çekme, 330 kilogram ağırlığındaki tekerleği kaldırma, araç kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme olacak.

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