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Spor

MLS Lig Kupası'nın kazananı LA Galaxy

ABD'de MLS Lig Kupası'nı final maçında New York Red Bulls'u 2-1 mağlup eden LA Galaxy kazandı

DHA9 Aralık 2024 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
MLS Lig Kupası'nın kazananı LA Galaxy
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ABD Major Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, final karşılaşmasında New York Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Batı konferansından gelen Los Angeles Galaxy ile Doğu konferansından gelen New York Red Bulls, MLS finalinde karşılaştı. Dignity Health Sports Park'ta oynanan mücadelede LA Galaxy maça hızlı başladı. 9'uncu dakikada J. Paintsil ve 13'üncü dakikada D. Joveljic'in golleri ile 2 gol bulan LA Galaxy'ye, New York Red Bulls'da 28'inci dakikada S. Nealis karşılık verdi. Mücadelede başka gol olmayınca Los Angeles Galaxy 2-1 kazanarak 6'ıncı kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan Borussia Dortmund'dan sezon başı LA Galaxy'e transfer olan Alman oyuncu Marco Reus kariyerinde bir ilki yaşadı. Daha önce iki Almanya Kupası ve üç Almanya Süper Kupası kazanan 35 yaşındaki Marco Reus futbolculuk kariyerindeki ilk lig kupasını ABD'de kazanmış oldu.

  • Los Angeles Galaxy
  • New York Red Bulls

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