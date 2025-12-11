MLS tarihine geçti! Lionel Messi'den yeni rekor

Lionel Messi, üst üste ikinci kez Landon Donovan MLS MVP ödülüne layık görüldü. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, lig tarihinde en yüksek ikinci toplam olan 48 gol katkısı üreterek Inter Miami'yi Doğu Konferansı'nda üçüncülüğe taşıdı. Messi, bu ödülü art arda iki yıl kazanan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

Messi, geçtiğimiz hafta MLS Kupası'nı kazanarak sezonunu taçlandırdı. Inter Miami'nin kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna uzandığı finalde iki asist yaptı ve MLS Cup MVP ödülünü aldı. Bu performans, onun için üstün bir yılın son bölümüydü. Messi bu sezonda ayrıca üst üste ikinci kez Landon Donovan MLS MVP ödülünü alarak bunu lig tarihinde art arda başaran ilk oyuncu oldu.

2025 normal sezonunda Messi; 28 maçta 48 gol katkısı (29 gol, 19 asist) üretti. Bu rakam, lig tarihinde kaydedilen en yüksek ikinci toplam. 90 dakikada 1.78 gol katkısı ortalamasıyla oynadı ve bu seviye, yalnızca kendisinin 2024'teki 2.18'lik rekorunun gerisinde kaldı. Messi ayrıca, lig tarihinde aynı sezonda hem gol hem asist krallığında zirvede yer alan ikinci oyuncu oldu; bu başarıya en son 2015'te Sebastian Giovinco ulaşmıştı.

Messi sezon boyunca birçok lig rekorunu kırdı.

Bir sezonda 10 maçta birden fazla gol atan ilk MLS oyuncusu oldu.

Dokuz farklı maçta en az üç gol katkısı üretti.

Mayıs sonundan Temmuz ortasına kadar beş maç üst üste birden fazla gol attı; bu, MLS tarihindeki en uzun seri.

Bu üstün performans ödüllere de net şekilde yansıdı. MLS Cup MVP ve MLS MVP'nin yanı sıra;

29 golle MLS Gol Kralı oldu,

Üç kez Ayın Oyuncusu,

Altı kez Haftanın Oyuncusu seçildi.

MLS kariyeri boyunca artık; 2 MVP, 2 Best XI, 2 All-Star, 1 Golden Boot, 12 Haftanın Oyuncusu, 5 Ayın Oyuncusu ödülüne sahip.

Messi, MVP oylamasında fark yarattı; toplam oyların %70.43'ünü aldı ve Anders Dreyer'in çok önünde birinci oldu. İlk beşi Denis Bouanga, Evander ve Sam Surridge tamamladı.