MLS'in kapsamlı futbolda bahis soruşturmasının ardından Derrick Jones ve Yaw Yeboah'ın MLS'teki birçok maça bahis oynadığını tespit edildi. Oyuncuların iki sezonluk dönemi araştırıldığında her iki oyuncunun da Columbus ile New York Red Bulls arasındaki maçta Jones'un sarı kart görmesine bahis yaptığı ortaya çıktı. MLS, Jones'un sarı kart görmesi için iki futbolcunun da iş birliği yaptığını belirledi.

Öte yandan soruşturmada iki oyuncunun da yaptığı bahislerin maç sonuçlarını etkilediğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

İKİ FUTBOLCUNUN DA CEZASI AÇIKLANDI

Lig yönetimi, iki futbolcunun da cezasını açıkladı. MLS, Derrick Jones ve Yaw Yeboah'a ömür boyu men cezası verdi.

Yeboah ve Jones, 2024'te Columbus Crew'de bir sezon boyunca birlikte forma giydi. Jones, 2025 sezonunda Crew'de kaldı ve 1 Ocak 2026'dan beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

Yeboah ise Los Angeles FC ile sözleşme imzaladı. Ocak ayında LAFC ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti ve şu anda Çin'de futbol hayatını sürdürüyor.