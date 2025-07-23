MLS yönetiminden Lionel Messi'ye ceza

MLS ekibi Inter Miami'nin yıldız forveti Lionel Messi, All-Star Maçı'na katılmadığı için 1 maç ceza aldı. Sports Illustrated'ın haberine göre, Arjantinli süperstar, organizasyonun davetine rağmen etkinlikten çekildiği için cezalı duruma düştü.

24 Temmuz'da Austin'de düzenlenecek All-Star Maçı'nda, MLS'nin yıldızları Meksika Ligi'nin en iyileriyle karşılaşacak. Ancak Messi, normal sezona enerji toplamak adına maç öncesi antrenman, basın toplantısı gibi yükümlülüklere katılmadı.

Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano, Messi'nin dinlenme kararı aldığını doğruladı. Bu kararın ardından MLS yönetimi, 37 yaşındaki yıldızı 1 maç men cezasıyla cezalandırdı.