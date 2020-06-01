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Spor

MLS'te futbolcu maaşlarına koronavirüs indirimi

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda maaşlarında kesintiye gidilmesini kabul etti.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:31
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Amerikan Futbol Ligi Oyuncular Birliğinin (MLSPA) açıklamasında, yapılan oylama sonucu alınan kararla, oyuncuların 2020 sezonunda maaş ve primlerinde kesintiye gidilmesini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, zor zamanlardan geçildiği ve oyuncuların turnuvaya sağlıklı dönebilmeleri için tüm önlemlerin el birliğiyle alınmaya devam edileceği aktarıldı.

Salgın nedeniyle yüz binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ABD'de MLS, 12 Mart'tan bu yana askıda tutuluyor. Organizasyondan geçen hafta yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık protokolüne uyarak antrenmanlara küçük gruplar halinde çıkmalarına izin verildiği duyurulmuştu.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

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