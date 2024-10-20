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Spor

MLS'te tarihi gece! Messi 11 dakikada hat-trick yaptı

MLS Ligi 34. haftasında Inter Miami sahasında konuk ettiği New England Revolution'a 2-0 mağlup olduğu maçı 6-2'lik skorla kazandı ve tarihi bir geri dönüşe imza attı. Maçın 57. dakikasında oyuna giren Lionel Messi 11 dakikada yaptığı hat-trick ile maça damga vururken galibiyetinde en büyük mimarı oldu. İşte detaylar...

20 Ekim 2024 Pazar 10:27 - Güncelleme:
MLS'te tarihi gece! Messi 11 dakikada hat-trick yaptı
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MLS Ligi 34. ve son haftasında daha önce normal sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter Miami, sahasında New England Revolution'u konuk etti.

Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri 40 ve 45. dakikada Luis Suarez, 58. dakikada Benjamin Cremaschi, 78, 81 ve 89. dakikada Lionel Messi kaydetti. New England Revolution'un gollerini ise 2. dakikada Luca Daniel Langoni ve 34. dakikada Dylan Borrero attı.

LUIS SUAREZ'DEN ÇILGIN RAKAMLAR

Inter Miami'de 2 gol kaydeden Luis Suarez, bu sezon MLS ekibi ile çıktığı 34 maçta 24 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

SONRADAN GİRDİ, HAT-TRICK YAPTI

Maça yedek olarak başlayan ve 57. dakikada oyuna giren Lionel Messi, 11 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaptı. Maçın oyuncusu seçilen Arjantinli yıldız, ABD ekibi ile bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmada 22 gol ve 12 asist yaptı.

PUAN REKORU KIRDI

Inter Miami, normal sezonu 34 maç sonunda 74 puanla ilk sırada tamamladı. Aynı zamanda Inter Miami, 74 puan toplayarak bir MLS sezonunda en fazla puan toplayan takım rekorunu kırdı. New England Revolution ise 31 puanla 14. sırada yer aldı.

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