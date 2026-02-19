Mnachester United'da Alexis Mac Allister sesleri

Manchester Evening News'in haberine göre Manchester United, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ı transfer etme ihtimalini değerlendiriyor. Kulüp kaynakları, yaz transfer dönemi öncesinde orta saha hattını güçlendirmek isteyen İngiliz devinin öncelikli hedefler listesi oluşturduğunu belirtiyor.

Ada ekibinin, Arjantinli oyun kurucunun Liverpool'daki durumunu yakından takip ettiği ve gelişmelere göre resmi adım atabileceği ifade ediliyor. Ancak yıldız oyuncunun Merseyside ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Premier League'de 25 maçta görev alan Mac Allister, iki asistlik katkı sağladı