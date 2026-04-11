  • Modric'ten Milan'a sözleşme uzatma şartı: İtalyanlar tek tek açıkladı
Modric'ten Milan'a sözleşme uzatma şartı: İtalyanlar tek tek açıkladı

Sezon başında Milan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Luka Modric'in kontratındaki uzatma opsiyonuna dair beklentileri netleşti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 40 yaşındaki yıldızın gelecek sezonun ardından futbolu bırakmayı planladığı belirtilirken, kariyerini zirvede tamamlamak için Milan'ın Şampiyonlar Ligi bileti almasının kritik bir şart olduğu vurgulandı.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 14:21
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Milan'ın yolunu tutan 40 yaşındaki Luka Modric, İtalyan ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hırvat futbolcunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun devreye girmesi için bazı şartları olduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde Modric, Milan'ın kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini istiyor. Gelecek sene futbolu bırakmaya hazırlanan deneyimli orta sahanın kariyerini zirvede noktalamayı hayal ettiği aktarıldı. Milan an itibarıyla 4 takımın Şampiyonlar Ligi'ne gönderildiği İtalya Serie A'da 3. sırada yer alıyor.

Modric'in diğer beklentisi ise gelecek sezon için hem lig hem de Avrupa'da rekabetçi bir takım yaratılması. Yıldız futbolcu başarı hedefleri olmadan yeni bir sezona başlamayı planlamıyor.

Sonuncu ve en önemli şart ise Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin görevinde kalması. İkilinin arasındaki ilişkinin çok iyi olduğu ve birbirlerine derin bir saygı duydukları aktarıldı.

